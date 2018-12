भोपाल, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर कमलनाथ के दावे पर अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। शिवराज ने कमलनाथ को जवाब देते हुए कहा है कि प्रदेश में अब कांग्रेस सत्ता में है, उन्हें निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए और कुशलतापूर्वक चलाना चाहिए। दरअसल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश में यूरिया की कमी को लेकर केंद्र सरकार को फोन करके जल्द से जल्द यूरिया मुहैया कराने की बात कही थी।

चार लाख मीट्रिक टन मुहैया कराई यूरिया : शिवराज

इस पर शिवराज ने कहा कि प्रदेश को 15 दिसंबर से पहले ही चार लाख मीट्रिक टन यूरिया मुहैया कराई जा चुकी है, लिहाजा इसे किसानों के बीच सही तरीके से बांटना चाहिए।

Former Madhya Pradesh CM SS Chouhan: Congress is in power in the state now, they should stop making baseless allegations&run the govt efficiently. The state has already received more than 4 lakh metric tonne Urea till 15 Dec, it should be distributed among farmers appropriately. pic.twitter.com/UMUX2wyR0c

— ANI (@ANI) 22 December 2018