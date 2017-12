Previous

ग्रेजुएट पास को मिल सकती है 28000 तक की नौकरी, ऐसे करे आवेदन

मल्टीमीडिया डेस्क। ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए 28000 रुपए तक की नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। यह मौका दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने, जिसने योग्य उम्मीदवारों से कनिष्ठ सहायक के 5 पदों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। नौकरी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें।



पद नाम -



कनिष्ठ सहायक



पद संख्या -



5



शैक्षणिक योग्यता -



मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से किसी भी संकाय में ग्रेजुएट



आवेदन की अंतिम तारीख -



29/01/2018



वेतन -



12500-28500/- रुपए प्रति माह



कार्य करने का अनुभव -



2 से 3 वर्ष तक का कार्यानुभव



नौकरी करने का स्थान -



नई दिल्ली



चयन प्रक्रिया -



लिखित परीक्षा/कार्मिक साक्षात्कार/अन्य मोड के आधार पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) मानदंड या निर्णय द्वारा किया जाएगा।



ऐसे करें आवेदन -



इच्छुक उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता के सभी विवरणों के साथ अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। ईमेल आईडी, संपर्क नंबर और पूरा डाक पता आपके आवेदनों के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए। योग्यता मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार में भाग लेने के लिए लघु और सूचीबद्ध उम्मीदवारों को ईमेल और फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा और नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए या चयनित होने पर पोस्ट में शामिल होने के लिए कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।



आवेदन करने का पता -



THE REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR (NR), Airports Authority Of India, Regional Headquarters, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037