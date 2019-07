पणजी। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां दस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि कांग्रेस के 10 विधायक, अपने विपक्षी नेताओं के साथ, भाजपा में शामिल हो गए हैं। वे राज्य और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आए थे। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है, वे बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए हैं। इस तरह सदन में भाजपा की ताकत अब बढ़कर 27 हो गई है।

Goa CM Pramod Sawant: 10 Congress MLAs, along with their Opposition Leader, have merged with BJP. Strength of BJP has now risen to 27. They had come for development of the state & their constituency. They have not put forward any condition, they have joined BJP unconditionally. pic.twitter.com/uQOOuNoNhR

गोवा के डिप्टी स्पीकर माइकल लोबो ने कहा कि कांग्रेस के 10 विधायकों ने संविधान की अनुसूची 10 के तहत विलय किया है। बाबू कावलेकर (चंद्रकांत कावलेकर) के नेतृत्व में 10 विधायक जो पहले विपक्ष के नेता थे, विलय हो गए।

भाजपा के साथ विलय के बाद चंद्रकांत कावलेकर ने कहा कि, हम में से 10 ने आज भाजपा में प्रवेश किया, सिर्फ इसलिए कि CM अच्छा काम कर रहे हैं। मैं विपक्ष का नेता था, इसके बावजूद हमारे निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो सका। एकल सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हम सरकार नहीं बना सके।

Chandrakant Kavlekar: If no development is done how will people choose us next time? They (Congress) couldn't fulfill the promises they made. There were several opportunities to form govt but due to lack of unity among some senior leaders, it could never be done. So we did this. https://t.co/TwDwuFy0Om

