मुम्बई। देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। शहर की गलियां और प्रमुख सड़कें भी पानी से भर गई हैं। इतना ही नहीं सीवर का पानी भी सड़कों पर बह रहा है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश और सड़कों पर लबालब भरे पानी के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि लोग किस तरह भारी बारिश के बीच मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बाइक को गटर में बहने से बचा रहे हैं। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों ने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली।

हर साल बारिश लाती है आफत

मुम्बई में बारिश शुरू होते ही आफत आ जाती है। सड़कों से लेकर गली, मुहल्लों और ट्रेन की पटरियों पर पानी भरने से महानगर वासियों का आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। सरकार और प्रशाशनिक अधिकारी हर साल इस समस्या के समाधान के लिए बड़े-बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन नतीजा वही 'ढाक के तीन पात' वाला रहता है।

This is just not done. We lost a reputed doctor couple years back still it has not woken up the authorities from slumber. This issue has no excuse for BMC unlike other problems. What are we waiting for?

