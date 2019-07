मुंबई। मुंबई में एक बार फिर बीएमसी की लापरवाही सामने आई है। इस बार इस लापरवाही की वजह से एक डेढ साल के मासूम की जान मुश्किल में आ गई है। दरअसल गोरेगांव ईस्ट के अंबेडकर नगर में डेढ साल का मासूम दिव्यांशु खुले गटर में गिर गया। इस बात का खुलासा सीसीटीवी फुटेज सामने आने से हुआ।

मामला सामने आने के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और बीएमसी की टीमें बच्चे की तलाश कर रही हैं, ताकि उसे बचाया जा सके। मुंबई में हो रही बारिश की वजह से रात में पानी का बहाव भी तेज था, ऐसे में अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है।

यह घटना बुधवार रात 10 बजकर 24 मिनिट की है, जब दिव्यांशु घर के बाहर खेल रहा था। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें दिव्यांशु पहले मेनहोल के पास जाता दिख रहा है, फिर दोबारा सड़क पर जाने के बाद पलटकर वापस खुले गटर की तरफ आ रहा है। इसके बाद अचानक वह उसमें गिरता नजर आ रहा है।

दिव्यांशु के घर ना पहुंचने पर परिजनों द्वारा आसपास तलाश की गई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जब आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तब इस घटना की जानकारी परिजनों को लगी।

Operation is underway to rescue the boy who fell in a gutter in Ambedkar Nagar area of Goregaon around 10:24 pm y'day. Operation was carried out along with drainage dept initially. Search was done in drainage line in 10km area&wall was broken with help of JCB.More details awaited https://t.co/sU8xjnsTWl

— ANI (@ANI) July 11, 2019