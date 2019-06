मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र जल्द शुरू होने वाला है और इससे पहले खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इससे पहले अपने मंत्रीमंडल का विस्तार करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब राज्य कैबिनेट में भी शिवसेना को जगह मिल सकती है।

महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार में मंत्री और भाजपा नेता सुधीर मुंगंतीवर के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तय किया है कि राज्य में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही मंत्रीमंडल का विस्तार किया जाएगा। जल्द ही सभी को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। शिवसेना और दूसरे गठबंधन के साथियों को भी उनकी उम्मीद के अनुसार मिलेगा।

बता दें कि राज्य विधानसभा का सत्र 17 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले फडणवीस कैबिनेट का विस्तार होगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले तक भाजपा और शिवसेना में नजर आने वाली तल्खी खत्म होने के बाद अब शिवसेना के कोटे से मंत्री शपथ ले सकते हैं। राज्य में सिंतबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

Maharashtra Minister & BJP leader, Sudhir Mungantiwar: CM Devendra Fadnavis has decided that Maharashtra Cabinet expansion will be done before the upcoming Maharashtra Assembly Session, soon all will hear the good news. Shiv Sena & other allies will get as per their expectations. pic.twitter.com/bZzAdjRtEI

