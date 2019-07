मुंबई। महाराष्ट्र में आफत की बारिश का दौर जारी है। सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। देश की आर्थिक राजधानी भी भारी बारिश की वजह से बेपटरी हो गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। रविवार को हुई जोरदार बारिश के बाद पालघर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है। इसका असर कई ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है।

Western Railway: Heavy water logging reported on tracks at Palghar at about 4.30 hrs due to incessant rains during the night. 12009 Mumbai Central - Shatabdi Express has been put back for one hour ex Mumbai Central as of now. Following Trains have been cancelled /short terminated pic.twitter.com/hri7WwOMOZ

— ANI (@ANI) July 1, 2019