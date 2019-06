मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा अभी से सियासी दांवपेंच आजमाना शुरू कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर प्रदेश का राजनीति गरमा गई है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

पाटिल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 'मैंने लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रचार नहीं किया। मुझे हाईकमान पर कोई शंका नहीं है। उन्होंने मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाकर जिम्मेदारी भी दी। मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की पर परिस्थितियों की वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ा है।'

Radhakrishna Vikhe Patil on his resignation as Congress MLA: I didn't even campaign for the party during Lok Sabha elections. I don't doubt High Command, they had given me an opportunity by making me the Leader of Opposition. I tried to do good work but situation made me resign. pic.twitter.com/XPOuWvv07M

— ANI (@ANI) June 4, 2019