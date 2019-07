नितेश राणे को लिया हिरासत में, इंजीनियर के ऊपर फेंका था कीचड़

मुंबई। कांग्रेस एमएलए नितेश नारायण राणे ने कांकवली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके खिलाफ इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने का आरोप है। नितेश राणे के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 342, 332, 324, 323, 120(A), 147, 143, 504, 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

Congress MLA Nitesh Narayan Rane surrenders before Kankavali police. FIR has been registered against him & 40-50 supporters under Sections 353, 342, 332, 324, 323, 120(A), 147, 143, 504, 506 of IPC. He & his supporters threw mud on an engineer earlier today. pic.twitter.com/QG9bQpofzT — ANI (@ANI) 4 July 2019

इस मामले में सिंधुदुर्ग के एसपी दीक्षित गिडम ने कहा है कि नितेश राणे और उनके दो समर्थकों को हिरासत में लिया गया है और इस मामले में शामिल बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। आरपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Dikshit Gedam, SP, Sindhudurg: Nitesh Rane and two of his supporters have been arrested and search for other accused is on. They will be produced in court tomorrow https://t.co/arlggBoprg — ANI (@ANI) 4 July 2019

गौरतलब है नितेश राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंककर विरोध जताया था। कीचड़ फेकने की घटना मुंबई-गोवा हाईवे पर कांकवली में हुई थी। नितेश राणे यहां पर खस्ताहाल सड़क का मुआयना करने गए थे। कीचड़ फेकने के बाद राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर को नदी पर बने ब्रिज से बांध दिया था।

Congress MLA Nitesh Rane: Now I will myself oversee the repair work on this highway, with a stick in my hand. Everyday at 7 am I will reach here. Let me see how does the Govt system win against us. We have the medicine to tackle their arrogance. https://t.co/QBPsx6B7kt — ANI (@ANI) 4 July 2019

इस मामले में नितेश राणे ने कहा था कि अब मैं खुद हाईवे पर चल रहे कामकाज को देखूंगा। मैं रोजाना सुबह 7 बजे हाथ में डंडा लेकर वहां जाउंगा। मुझे देखने दो की कैसे सरकारी तंत्र हमसे जीतता है। उनके घमंड को काबू में करने की दवा हमारे पास है।