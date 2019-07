मुंबई। मुंबई की लोकल मेट्रो और 'डब्बावाला' की टिफिन सर्विस पूरी दुनिया में मशहूर है। रोजाना हजारों लोग जहां लोकल का सफर करते हैं, उसी तरह रोजाना 'डब्बावाला' के सैंकड़ों कर्मचारी हजारों लोगों को टिफिन सर्विस मुहैया कराते हैं। लेकिन अगले दो दिनों तक टिफिन सर्विस की सुविधा मुंबईकरों को नहीं मिल सकेगी। लोकल मेट्रो की तरह ही डब्बावाला की सेवाएं भी मुंबई की लाइफलाइन बन चुकी है।

12 और 13 जुलाई को मुंबई में डब्बावाला की सर्विस नहीं मिल सकेगी। इसकी जानकारी डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तालेकर ने दी है। तालेकर ने बताया कि अगले दो दिनों तक सभी 'अषाढ़ी एकादशी' के चलते पंढ़रपुर में होने वाले धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। इस वजह से दो दिनों तक टिफिन सर्विस बंद रहेगी।

Mumbai's Dabbawalas are on a two-day leave as they will join the annual pilgrimage to Pandharpur on the occasion of ‘Ashadhi Ekadashi’. President of Mumbai Dabbawala Association, Subhash Talekar says "the tiffin services will stop on 12th and 13th July." pic.twitter.com/KkNoW5iQ56

— ANI (@ANI) July 12, 2019