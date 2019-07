मुंबई। देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं, इसके चलते अब सोशल मीडिया पर भी पुलिस और प्रशासन की कड़ी नजर है। मुंबई में TikTok यूजर्स के एक ग्रुप द्वारा मॉब लिंचिंग से जुड़ा वीडियो शेयर करने और सर्कुलेट करने के मामले में मुंबई पुलिस की सेल ने ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

TikTok पर ग्रुप के सदस्यों ने झारखंड में तबरेज अंसारी की कथित मॉब लिंचिंग से जुड़ा वीडियो शेयर कर दिया था। इसके बाद हरकत में आते हुए मुंबई पुलिस ने सभी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Mumbai Police cyber cell has registered an FIR against a group of people allegedly circulating a video on TikTok, related to mob lynching of Tabrez Ansari in Jharkhand. Matter is being investigated. TikTok has removed the video and suspended the accounts of the group of people. pic.twitter.com/YCs6xX8sJs

