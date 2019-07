मुंबई। मुंबई की बारिश ने लोगों की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। भारी बारिश के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट का मुख्य रन वे भी बंद किया गया है और इस वजह से 54 फ्लाइट्स डायवर्ट की गई हैं। इसी बीच मुंबई के जुहू एयपोर्ट का एक नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां रनवे पर पानी ही पानी है और इसमें कुछ मछलियां तैरती हुई नजर आई। सबसे बड़ा आकर्षण रहा कैटफिश मछलियों का और यहां तीन फीट लंबी मछलियां तैरती दिखी। रनवे पर पानी जरूरी हर भारी बारिश में देखने का मिलता है। लेकिन मछलियों को यहां तैरते देखने का नजारा कुछ अलग है।

ट्विटर पर एक यूजर शिव अरूर ने तैरती हुई कैटफिश का वीडियो शेयर किया है।

Catfish at the Juhu airport in #MumbaiMonsoon! Hope these beauties found their way back to deeper water. Sent to me by @rishika625/@rudrabsolanki. (Can anyone identify the precise catfish species?) pic.twitter.com/ttvdyCwZFW

— Shiv Aroor (@ShivAroor) 29 June 2019