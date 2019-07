पुणे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तिवरे बांध टूटने की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर मंगलवार को जल संरक्षण मंत्री तानाजी सावंत के घर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री के घर के बाहर नारेबाजी करने के बाद बास्केट में भरकर लाए गए केकड़ों को मंत्री सावंत के घर के बाहर फेंक दिया।

NCP कार्यकर्ता मंत्री तानाजी सावंत के तिवरे बांध टूटने को लेकर दिए गए बयान से खफा थे। सावंत ने बांध टूटने को लेकर कहा था कि बांद केकड़ो की वजह से टूटा है।

#WATCH: NCP workers stage protest and threw crabs outside the residence of Maharashtra Water Conservation Minister Tanaji Sawant in Pune against his statement on Ratnagiri's Tiware dam breach. The Minister had said that crabs were responsible for the breach in the dam. pic.twitter.com/7wbsT8yGIs

— ANI (@ANI) July 9, 2019