मुंबई। देश छोड़कर भागे विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक की मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट ने जाकिर नाइक को 31 जुलाई को पेश होने का कहा है। ऐसा ना होने की सूरत में उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इसमें जाकिर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए जाने की मांग की गई थी।

Mumbai: Special PMLA court has ordered Zakir Naik to physically appear before it on 31 July. If he doesn't appear, court will issue non bailable warrant against him. An application was filed by ED seeking non bailable warrant against him. (file pic) pic.twitter.com/RlT8niDW5n

— ANI (@ANI) June 19, 2019