मुंबई। भारतीय नागरिक हामिद निहाल अंसारी (33) आज 6 साल बाद अपने घर पहुंचेगा। पाकिस्तान की जेल से रिहा किए गए हामिद की मां बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। हामिद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने 2012 में गिरफ्तार किया था। फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने के आरोप में सैन्य अदालत ने उसे 15 दिसंबर, 2015 को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

बेटे की वापसी से खुश हामिद की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अच्छे मकसद से गया था लेकिन शुरू में उसे लापता बताया गया और फिर गिरफ्तार कर पाक जेल में डाल दिया गया। उसे बिना वीजा के नहीं जाना चाहिए था। उसकी आजादी इंसानीयत की जीत है।

Indian national Hamid Ansari who was lodged in a jail in Pakistan, is being released today. His mother says, "He went with noble intentions but initially went missing and was later caught and framed. He shouldn't have gone without a visa. His release is a victory for humanity." pic.twitter.com/LcfHQxblyX

— ANI (@ANI) December 18, 2018