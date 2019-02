View this post on Instagram

Wedding Card of Shloka Mehta and Akash Ambani Heartiest Congratulations to the couple @aambani1 #shlokamehta #akashambani . . Follow 👉@sukshacreations for more updates . . #SukirtiKapoor #SuKshaCreations #insta #wedding #weddingcard #ambaniwedding #ambani #ambanifamily #mumbai #mumbaidiaries #bangalore #madras #gujarat #punjab #kolkata #india