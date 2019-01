मुंबई। दिन में भागती, रात में जागरी मायानगरी यानी मुंबई की चाल मंगलवार को कुछ धीमी है। कारण - बेस्ट के कर्मचारियों की हड़ताल होने से बसें बंद हैं। वहीं ट्रेड यूनियन की हड़ताल होने से बैंक भी बंद हैं।

बेस्ट के करीब 30 हजार कर्मचारी अपना वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए हड़ताल पर गए हैं। हालांकि बेस्ट प्रबंधन ने इस हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया है। मालूम हो, मुंबई के 25 लाख लोग रोज इस बसों में सफर करते हैं। पहले खबर थी कि प्राइवेट कैब और ऑटो रिक्शावाले भी इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

#Mumbai: BEST (Brihanmumbai Electricity Supply and Transport) have begun an indefinite strike from Monday midnight, over the demands of implementation of the merger of the BEST budget with principal budget of the BMC, employee service residences and recruitment among others.. pic.twitter.com/DgPprAHGkM— ANI (@ANI) 8 January 2019