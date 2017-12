मुंबई: BMC की टूटी नींद, चलाए अवैध निर्माण के खिलाफ हथौड़े

मुंबई। कमला मिल्स कंपाउंड के रेस्टोरेंट में लगी आग में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के बाद बीएमसी की नींद टूटी। शनिवार को बीएमएसी ने इस इलाके में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया।

बीएमसी की अलग-अलग 25 टीमों ने लोअर परेल में रघुवंशी मिल कंपाउंड में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां अवैध निर्माण को गिराया गया। वहीं एक टीम ने कमला मिल्‍स कंपाउंड में हुए अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया। वहीं बीएमसी ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है और नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच मुंबई पुलिस ने इस घटना के बाद सभी आरोपियों के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया है। आरोपियों पर गैरइरादतन हत्या के साथ-साथ आईपीसी की और भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

Investigation is underway, we are taking strict action against those who violated the rules: Additional Municipal Commissioner, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #KamalaMills pic.twitter.com/wgIs3kdhhL

