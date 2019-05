19 मई को सातवें और आखिरी चरण के मतदान हुआ और उसके बाद कई न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल दिखाए। पोल में भाजपा को 300 का आंकड़ा पार करने का अनुमान लगाते हुए दिखाया है। हर कोई इस पोल पर अपने विचार रख रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर और भाजपा समर्थक अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपनी मम्मी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मां से पूछ रहे हैं कि वे किसे वोट देना चाहती हैं। अनुपम खेर की मम्मी दुलारी खेर ने कहा कि अगर दस हाथ होते तो भी मोदी को ही वोट डालती।

बता दें कि अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर चंडीगढ़ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है।

उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि एग्जिट पोल के बहुत पहले मां ने अपना फैसला सुनाया था। मैंने पहले इसे पोस्ट नहीं किया। मतदान पूरी तरह खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं वह ऐसे क्यों सोचती है कि नरेंद्र मोदी जीते। कहती हैं, 'दस हाथ होते तो भी उसी को वोट डालती।'

Much before exit polls, Mom had given her verdict. Didn’t post it. Was waiting for the voting to get over completely. But now you can watch why she thinks @narendramodi ji should win. Her last lines , “दस हाथ होते तो भी उसी को वोट डालती” is the clincher.🙏🤓😍 #DulariRocks #JaiHo pic.twitter.com/43jVlmuzSf

— Anupam Kher (@AnupamPKher) 20 May 2019