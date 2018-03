महाराष्ट्र: फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 की मौत व कई झुलसे

तारापुर। पालघर स्थित तारापुर एमआईडीसी स्थित एक फैक्ट्री में भीषण अाग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि अगल-बगल की कई फैक्ट्रियां व गोदाम की चपेट में आ गए। कई कंपनियों को खाली कराया गया। इस बीच खबर मिली है कि इस आग की चपेट में आने की वजह से 3 की मौत हो गई जबकि कई के झुलसने की चर्चा है।

बताजा जा रहा है अाग से 5 लोग झुलस गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। तारापुर एमआईडीसी में 400 से भी अधिक केमिकल कंपनियां हैं। इस तरह आगजनी की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं।

जानकारी के अनुसार तारापुर एमआईडीसी स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। केमिकल होने से आग ने भीषण रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियां और 15 से 20 पानी टैंकरों से आग बुझाने का काम शुरू किया।

केमिकल से भरे ड्रमों में आग लगने से ड्रम ब्लास्ट होने लगे। आग इतनी भयंकर थी कि पास की अन्य कंपनी भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने से करोड़ों का नुकसान की अाशंका जताई जा रही है।

#WATCH: Fire broke out in a chemical factory in Palghar's Tarapur. 5 people injured in the incident. (Earlier Visuals) #Maharashtra pic.twitter.com/xgK3FhFngO

— ANI (@ANI) 9 March 2018