मुंबई। मुंबई में बीमारी के चलते जेट एयरवेज के एक कर्मचारी नें अपार्टमेंट से कूदकर जान दे दी। मृतक की उम्र 43 साल थी और वह पिछले तीन साल से कैंसर से पीड़ित थे। जेट कर्मचारी के जान देने का यह मामला नाला सोपरा इलाके का है। परिजनों का कहना है कि बीमारी की वजह से वह पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

#Maharashtra: A 43-year-old Jet Airways employee who was suffering from cancer for the past three years, allegedly committed suicide by jumping from the roof of his apartment in Nalasopara East, earlier today. Body sent for post-mortem, further investigation underway.

— ANI (@ANI) 27 April 2019