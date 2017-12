मुंबई। कमला मिल्‍स कम्‍पाउंड के अलग-अलग दो रेस्टोरेंट में लगी आग में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर मरने वालों और जले हुए लोगों को मुंबई के केईएम मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया गया था।

कॉर्बन मोनो-अॉक्साइड बनी मौत की वजह-

उस वक्त अस्पताल में मौजूद हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अविनाश सुपे का इस पर बयान आया है। डॉक्टर सुपे ने बताया कि कमला मिल्स कंपाउंड में चल रहे रेस्टोरेंट में लगी आग के बाद 12 जख्मी लोगों के अलावा 14 शव भी उनके अस्पताल में पहुंचे थे। इनके पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने और कॉर्बन मोनो-ऑक्साइड की वजह से हुई।

Almost all died to asphyxiation, none of them have died to flames but due to fumes. A proper evacuation plan could have avoided this: Dr. Harish Pathak,Forensic dept head,KEM Hospital #KamlaMillsFire pic.twitter.com/ymgiibrQ7e

— ANI (@ANI) 29 December 2017