मुंबई। लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्माती दिख रही है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से रालेगण सिद्धि में भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी है।

Anna Hazare: Law ( Lokpal&Lokayuktas Act) was made in 2013, then Modi govt came in power in 2014, we felt that something will be done now, but they did nothing in last five years. So I have decided to go on a hunger strike from 30 January, in my village Ralegan Siddhi. pic.twitter.com/UAGIIxk4pf

