मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दल (एटीएस) ने दो खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक को पुणे से जबकि दूसरे को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ही पाकिस्तान और विश्व के अन्य देशों में मौजूद खालिस्तानी अलगाववादियों के संपर्क में थे।

कर्नाटक के रहने वाले हरपाल सिंह नागरा (42) को पुणे के चाकन इलाके से दो दिसंबर को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि वह स्वतंत्र खालिस्तान का समर्थक है।

नागरा से मिली जानकारी के बाद एटीएस ने पंजाब से दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसे पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाएगा। दूसरे आरोपी का नाम पुलिस ने नहीं बताया है। नागरा को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे 17 दिसंबर तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया है।

#Maharashtra ATS: One person arrested by Maharashtra Anti-Terrorism Squad (ATS) from Pune's Chakan on 2 Dec for allegedly carrying weapons. During probe, it was revealed that he was actively involved in Khalistan movement&was in contact with Khalistani activists of Pakistan&India

