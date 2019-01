मुंबई। महाराष्ट्र एटीएस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लोगों पर आईएस आतंकी संगठन से संबंधित किसी शख्स के संपर्क में होने का संदेह है।

Maharashtra ATS on 9 people arrested today: They were in touch with someone from ISIS, based out of India. It is yet to be ascertained who he is. Most of the arrested people are well qualified, 2 are engineers, 1 is pursuing engineering, 1 is a Pharmacist & one is in class 11.

