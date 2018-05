VIDEO: जवान ने चीते-सी फुर्ती न दिखाई होती तो ट्रेन के नीचे आ जाती बच्ची

मुंबई। हाल ही में मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर पांच साल की बच्ची अपनी मां के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के आगे बच्ची के पाव डगमगा गए और मां से उसका हाथ छूट गया, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने लगी। बच्ची के साथ हुए हादसे को देख चीते-सी फुर्ती दिखाते हुए महज दो सेकंड में सचिन पोल ने बहादुरी से बच्ची को मौत के मुंह से सुरक्षित बचाया लिया। सचिन पोल, महाराष्ट्र सुरक्षा बल का वही जवान है, जिसकी तत्परता और फुर्ती के कारण मासूम बच्ची ट्रेन की पटरी के नीचे आने से बाल-बाल बची।

उस पांच साल की बच्ची के लिए सचिन पोल किसी 'सिंघम' से कम नहीं। अक्‍सर टीवी पर अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम' को देखकर हर बच्चा वर्दी पहने पुलिसकर्मी को 'सिंघम' ही समझता है और आज एक 'रियल सिंघम' ने 'रियल लाइफ' में एक मासूम की जिंदगी बचा ली।

महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान सचिन पोल की जितनी भी तारीफ की जाए, उतनी कम है। तभी तो रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उनकी बहादुरी को सलाम करते नजर आए। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना कांप गया और साथ ही सचिन की खूब तारीफ करने लगा।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'सचिन पोल की बहादुरी और सूझबूझ से मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक पांच साल की बच्ची को बचाया। हम सभी को महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान की बहादुरी पर गर्व है।'

इसके साथ ही उन्होंने स्टेशन पर का वो वीडियो भी शेयर किया, जिसमें सचिन पोल बच्ची की जान बताते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कल्पना की जा सकती है कि जरा-सी भी देरी हो जाती तो बच्ची ट्रेन के नीचे आ सकती है।

इस हादसे में बच्ची और सचिन पोल दोनों को हल्की चोटें जरूर आईं लेकिन अगर एक पल की भी देर हो जाती तो बच्ची की जान जा सकती थी।

इस घटना से एक सबक जरूर मिलता है कि थोड़ी सी भी जल्दबाजी से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर आपके साथ बच्चे सफर कर रहे हों तो उनका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है।

यहां देखें वीडियो :

Sachin Pol’s bravery & presence of mind saves a toddler from being run over by train at Mahalaxmi railway station, Mumbai. We all are proud of the Maharashtra Security Force Jawan for his exceptionally brave act. pic.twitter.com/c3dZ9PdOkY

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 14 May 2018