मुंबई कमला मिल्स हादसाः 14 की मौत, BMC के 5 कर्मचारी निलंबित

मुंबई। मुंबई के लोअर परेल इलाके कमला मिल कंपाउंड में गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात एक होटल के रूफ टॉप रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है वहीं कई अन्य घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में 12 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त होटल में 40-50 लोग थे।

बीएमसी के 5 कर्मचारी निलंबित -

घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे सीएम फडणवीस ने बताया कि बीएमसी कमिश्नर को जांच के आदेश दिए गए हैं। 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। लोगों की मौत के लिए इसके मालिक भी जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बीएमसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच बीएमसी कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए पांच कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

बीएमसी पर उठे सवाल -



भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने कमला मिल्‍स आग की घटना के लिए बीएमसी को जिम्‍मेदार ठहराया। उन्‍होंने कहा, 'बीएमसी अधिकारी कमला मिल्स कंपाउंड में लगी आग में मारे गए लोगों के लिए जिम्मेदार है। ये दो सप्ताह में दूसरी ऐसी बड़ी घटना है, आखिर बीएमसी कब जागेगी?'

वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मंगेश कालस्‍कर की मानें तो उन्‍होंने कमला मिल्‍स परिसर के अवैध निर्माण के बारे में कई बार बीएमसी को सूचित किया था। कई बार इसकी शिकायत भी बीएमसी में की थी, लेकिन उन्‍होंने जवाब दिया कि कुछ भी गलत नहीं है।

जलने से नहीं गई किसी की जान -



कमला मिल्स कंपाउंड में लगी आग में घायल लोगों को केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केईएम अस्पताल के फॉरेंसिक हेड डॉक्‍टर हरीश पाठक ने बताया कि इस हादसे में लगभग सभी की मौत दम घुटने से हुई है। किसी की भी जान जलने की वजह से नहीं गई है। यहां हवा बाहर जाने की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों का आग के धुंए से दम घुट गया।

जब लगी आग, चल रही थी बर्थडे पार्टी -

जब रेस्‍तरां में आग लगी, तब वहां एक जन्‍मदिन की पार्टी चल रही थी। इस हादसे में ज्‍यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। घटना के बाद पुलिस ने बार के मालिक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

राष्ट्रपति व पीएम ने जताया दुख -

घटना के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुंबई होटल हादसे की खबर सुनकर दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी भावनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है और घायलों के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं।

कई टीवी चैनलों का प्रसारण किया गया बंद -

कमला मिल्स कंपाउंड में लगी भीषण आग का असर कई टीवी चैनलों के ट्रांसमिशन पर भी पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के कारण टीवी चैनल ईटी नाउ, मिरर नाउ, जूम और टीवी9 मराठी का ट्रांसमिशन प्रभावित हुआ है।

ये सभी टीवी चैनल इसी कंपाउंड से संचालित होते हैं, ऐसे में आग की वजह से उनके उपकरणों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट को ही बंद कर दिया है।

बता दें कि कमला मिल्स कंपाउंड टाइम्स नाउ, टीवी9, रेडियो मिर्ची के अलावा कई अन्य पब और होटलों के लिए लोकप्रिय है। कई कॉर्पोरेट ऑफिस भी यहां मौजूद हैं।

24 घंटे खुले रहते हैं यहां ऑफिस -

लोअर परेल के सबसे लोकप्रिय इलाके में एक माने जाने वाली इस जगह में कई ऑफिस 24 घंटे खुले रहते हैं। इस बीच मोजो मेस्त्रो रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

देखते ही देखते आग ने ले लिया भीषण रूप -

जानकारी के अनुसार मध्य मुंबई में होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित लाउंज में देर रात करीब 12.30 बजे आग लगी और देखते ही देखते इसने भीषण रूप धारण कर लिया। आग लगने के वक्त होटल में 40-50 लोग थे। बताया जा रहा है कि लोगों को आग से बचने का मौका नहीं मिला और सभी इसकी चपेट में आ गए। आग की सूचना के बाद दमकल की 8 गाड़ियां और 6 वाटर टैंकर मौके पर पहुंचे और 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

एक अधिकारी ने बताया कि लोअर परेल इमारत में होटलों सहित कुछ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी हैं। जिन सभी लोगों को मामूली चोट आई हैं उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए केईएम अस्पताल पहुंचाया गया है।

केईएम अस्पताल के सीएमओ डॉ. निखिल ने पुष्टि की कि इस घटना के बाद कुल 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रुप से जले हुए तीन व्यक्तियों को ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया है।

Mumbai: Top angle view of the #KamalaMills compound in Lower Parel, where fire broke out last night & claimed 14 lives pic.twitter.com/eg49XFBpxr

— ANI (@ANI) 29 December 2017