मुंबईः कमला मिल कंपाउंड होटल में भीषण आग, 15 की मौत कई घायल

मुंबई। मुंबई के लोअर परेल इलाके कमला मिल कंपाउंड में गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात भीषण हादसा हो गया। यहां एक होटल के रूफ टॉप रेस्टोरेंट में अचानक लगी आग में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है वहीं कई अन्य घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में 12 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त होटल में 40-50 लोग थे।

जानकारी के अनुसार मध्य मुंबई में होटल की तीसरी मंजिल पर मोजो बिस्ट्रो लाउंज में देर रात करीब 12.30 बजे आग लगी और देखते ही देखते इसने भीषण रूप धारण कर लिया। आग लगने के वक्त होटल में 40-50 लोग थे। बताया जा रहा है कि लोगों को आग से बचने का मौका नहीं मिला और सभी इसकी चपेट में आ गए। आग की सूचना के बाद दमकल की 8 गाड़ियां और 6 वाटर टैंकर मौके पर पहुंचे और 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक अधिकारी ने बताया कि लोअर परेल इमारत में होटलों सहित कुछ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी हैं।

जिन सभी लोगों को मामूली चोट आई हैं उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए केईएम अस्पताल पहुंचाया गया है। केईएम अस्पताल के सीएमओ डॉ. निखिल ने पुष्टि की कि इस घटना के बाद कुल 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रुप से जले हुए तीन व्यक्तियों को ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया है।

