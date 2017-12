मुंबई के इस परिवार ने घर के पीछे उगाई देश की सबसे लंबी क्रिसमस ट्री

मुंबई। आज पूरे देश में क्रिसमस मनाया जा रहा है। इस पर्व पर क्रिसमस ट्री की अपनी अहमियत होती है। यही वजह है कि क्रिसमस ट्री को अलग बनाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं।

मुंबई के वर्ली में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है। वर्ली में रहने वाले एक परिवार ने क्रिसमस पर कुछ ऐसा कर दिखाया है कि सभी उनके घर आ रहे हैं। दरअसल इस परिवार ने अपने घर के पीछे के बगान में 60-65 फीट लंबी क्रिसमस ट्री उगाई है।

इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि उनकी यह क्रिसमस ट्री भारत की सबसे लंबी क्रिसमस ट्री बन गई है। इसके मालिक ग्रेस दलहाना ने कहा, "काफी बड़ी संख्या में और दूर-दूर से लोग यहां इस क्रिसमस ट्री को देखने आ रहे हैं। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।"

A Mumbai family grew 60-65 feet tall Christmas tree in their backyard in Worli, said to be India's tallest. Owner Grace Saldanha says, "a large number of visitors from very far places came here to see the tree yesterday. I feel proud" pic.twitter.com/QMxRPWlVuq

— ANI (@ANI) 25 December 2017