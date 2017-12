मुंबई: क्रिसमस पर मिला पहली एसी लोकल ट्रेन का तोहफा, ऐसी सुविधा मिलेगी

मुंबई। ये क्रिसमस मुंबईकरों के लिए खास रहा। सोमवार को मुंबई के पहली एसी लोकल ट्रेन को बोरिवली स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोड तावडे के अलावा कई अतिथि मौजूद रहे।

शुरुआत में एसी लोकल ट्रेन चर्चगेट-बोरिवली के बीच चलेगी और बाद में इसे विरार तक बढ़ाया जाएगा। एक जनवरी 2018 से ये लोकल एसी ट्रेन चर्चगेट से विरार के बीच रोजाना 12 बार चलेगी।

Mumbai: First air conditioned local train of India flagged off from Borivali station by Maharashtra minister Vinod Tawde & other dignitaries pic.twitter.com/LPzJ48wsq2

