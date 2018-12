मुंबई। अपने बयान पर चौतरफा हमले से घिरे फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने उस पर सफाई दी है। और कहा कि एक दे्शवासी होने के नाते उन्होंने अपनी बात रखी है।

उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा ,'उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह एक चिंतित भारतीय होने के नाते कहा था। मुझे अपनी बात रखने के लिए गद्दार कहा रहा है। मै देश को प्यार करता हूं इसलिए मैने अपनी चिंता जाहिर की थी। यह देश मेरा घर है इसलिए इस तरह की बात कोई अपराध नहीं है।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोवध के खिलाफ हुई हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की मौत का हवाला देते हुए बॉलीवुड के अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने देश के माहौल पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या से ज्यादा एक गाय की हत्या को अहमियत दी जा रही है। 'कारवां-ए-मोहब्बत-इंडिया' यूट्यूब पेज पर जारी वीडियो में 69 वर्षीय अभिनेता ने अपनी संतानों की भलाई को लेकर चिंता जताते हुए कहा, 'मैंने अपने बच्चों को किसी खास धर्म के मानने वालों की तरह नहीं पाला है।'

अभिनेता ने कहा, 'जहर पहले ही फैल चुका है' और अब इसे कायम रखना दुश्वार हो गया है।' पदम भूषण, पदमश्री और कई नेशनल अवार्ड से सम्मानित नसीरुद्दीन शाह ने भारत में हिंसा के वर्तमान माहौल पर सवाल उठाते हुए कहा, 'लोगों को कानून हाथ में लेने की खुली छूट दी गई है। बहुत से इलाकों में देखा जा रहा है कि एक गाय की मौत की अहमियत एक पुलिस वाले की मौत से अधिक है। अब इस जिन्न को वापस बोतल में डालना बहुत मुश्किल हो गया है।'

Naseeruddin Shah: What I said earlier was as a worried Indian. What did I say this time that I am being termed as a traitor? I am expressing concerns about the country I love, the country that is my home. How is that a crime? pic.twitter.com/XcQOwmzJSh

