मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि फिल्म और समाज दोनों ही एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं, जो समाज में घटता है उसे फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

पीएम ने अपने भाषण के दौरान ये भी जोड़ा कि पहले की फिल्मों में हमने भारत की गरीब और असहायता ही देखी है, लेकिन अब हमारे पास ऐसी फिल्में हैं जिनमें जिसमें समस्या तो है लेकिन उसके साथ ही उस समस्या का हल भी है।

