मुंबई। रविवार रात छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्किंग में खड़े जेट एयरवेज के विमान (बोइंग777) के कॉकपिट में एक बड़ी आंखों वाला उल्लू मिला। यह जानकारी एयरपोर्ट अधिकारियों ने सोमवार को दी। मामला उस समय सामने आया जब एयरलाइन के कुछ कर्मचारियों ने सोमवार सुबह दिन की उड़ान की तैयारी के लिए विमान के अंदर प्रवेश किया। जब वह कॉकपिट के अंदर गए तो वह देखकर हैरान रह गए कि फ्लाइट कमांडर की सीट से सटा एक सफेद रंग का उल्लू बैठा है।

Maharashtra: A barn owl was found in the cockpit of a Jet Airways flight earlier today when it was night parked at Mumbai Airport. The bird was later handed over to Fire Department of Mumbai International Airport Limited for release. pic.twitter.com/1o3FHyakKw

