मुंबई में फिर खुलेंगे डांस बार, SC ने इन शर्तों के साथ दी मंजूरी

मुंबई। डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार के कड़े नियमों को हटा दिया है जिसके बाद राज्य में डांस बार खुलने का रास्ता खुल गया है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ शर्तों के साथ डांस बार लाइसेंस जारी करने का रास्ता खोल दिया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अश्लीलता नहीं फैलाई जानी चाहिए साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा डांस बार के लिए तय साढ़े पांच घंटे के समय को मंजूरी दी है। इसके बाद डांस बार रात 11.30 बजे के बाद तक नहीं खुल पाएंगे।

Mumbai Dance bar matter: Supreme Court relaxes stringent conditions set by Maharashtra government for getting licences for running dance bars and upheld the time of five and half hours for dance performances. pic.twitter.com/VokxHV8Ab0 — ANI (@ANI) January 17, 2019

कोर्ट ने यह भी कहा है कि डांस बार में लोग पैसे नहीं उड़ा पाएंगे, हालांकि, डांसर्स को अलग से टिप दी जा सकती है। इसके अलावा बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश को भी हटा दिया गया है।

Mumbai Dance bar matter: Supreme Court quashes conditions of Maharashtra government of putting CCTV cameras in dance bars of Mumbai, giving licence to people of good character as 'vague'. — ANI (@ANI) January 17, 2019

कोर्ट ने कहा है कि राज्य में डांस बार्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सरकार ने 2005 से ही कोई लाइसेंस जारी नहीं किए हैं। डांस बार्स के लिए नियम हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध लागाना व्यवहारिक नहीं है।

Supreme Court says,"there cannot be total prohibition on dance bars. No licence has been granted by Maharashtra since 2005. There may be regulations but that should not amount to total prohibition." — ANI (@ANI) January 17, 2019

कोर्ट ने राज्य सरकार के इन नियमों को भी खारिज किया है जिसमें डांसर्स के लिए अलग स्टेज बनाने की बात कही गई थी वहीं यह शर्त भी खारिज कर दी कि डांस बार शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 1 किमी दूर होना चाहिए।

हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार के इस नियम को बनाए रखा है कि बार में काम करने वाली महिलाओं का कॉन्ट्रेक्ट बनना चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो सके, हालांकि उन्हें मासिक सैलरी देने का नियम खारिज कर दिया है।