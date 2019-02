मुंबई। बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर अमोल पालेकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान वे अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है। यह वीडियो मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का है, जहां उन्हें बतौर गेस्ट आमंत्रित किया गया था। अपनी स्पीच के दौरान पालेकर सरकार के खिलाफ बोलने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। अब यह मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है।

जानकारी के मुताबिक, अमोल पालेकर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरान 'इनसाइड द इम्पटी बॉक्स' विषय पर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के खिलाफ कुछ बातें कहीं, जो आयोजकों को रास नहींं आई और उन्हें बोलने से रोक दिया गया।

Just got this video of one of my favourite actors, Amol Palekar, being cut off while ruing the loss of independence in art at @mumbai_ngma simply because he seemed critical of a Ministry of Culture/NGMA decision.

This is what #intolerance in the present times is all about. Sad! pic.twitter.com/u8L30qeiz7

