नई दिल्ली। तपती, झुलसाती गर्मी के बीच देश के कुछ राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियों ने तपन और लू से राहत दी है। रविवार को मध्यप्रदेश के अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र आदि में प्री-मानसून बारिश ने राहत की बूंदे बरसा दीं। हालांकि, इस राहत के साथ आफत भी बरसी है और ओडिशा में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में 8 लोगों की मौत हो गई है।

पिछले कुछ दिनों से राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में बढ़ते तापमान ने कहर बरपाया है। राजस्थान के चुरू में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया वहीं मध्यप्रदेश के भी कईं राज्यों में हालात बदतर हो गए। उत्तर भारत के राज्यों दिल्ली और यूपी में भी लू ने किसी को नहीं बख्शा।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक दो दिनों तक दक्षिण-पश्चिम, मध्य भारत में लू के थपेड़े लगते रहेंगे।

वहीं मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेंसी स्कायमेट के अनुसार आज भी राजस्थान में पारा लोगों को झुलसा सकता है। हालांकि, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि में रविवार को हुई प्री-मानसून बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मध्यप्रदेश में शनिवार को भी मौसम का मिजाज बदला था वही रविवार को कई शहरों में जोरदार बारिश और आंधी ने तपन को दूर कर दिया।

मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में भी रविवार को हुई प्री-मानसून बारिश अगले 48 घंटे राहत दे सकती है। वहीं केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी प्री-मानसून बारिश के कारण तापमान कम हुआ है और लोगों को राहत मिली है लेकिन इस राहत के साथ आफत भी बरसी है।

ओडिशा में रविवार को तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें कोरापुट, केंदुझार, जाजपुर और गंजम में दो-दो लोगों की मौत हुई है वहीं कोरापुट और धेनकानल में 5 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कर्नाटक के टुमकुर में बारिश और बिजली की वजह से दो लोगों के मारे जाने की सूचना है जबकि बेंगलुरु में मेट्रो सेवाओं पर असर पड़ा है।

Odisha: 8 people died (2 each in Koraput, Kendujhar, Jajpur and Ganjam) and 5 people were injured (2 in Koraput & 3 in Dhenkanal) last night due to thunderstorm and lightning in parts of the state. The injured have been admitted to a hospital.

— ANI (@ANI) 3 June 2019