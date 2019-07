प्रयागराज। बरेली के बिथरी चैनपुर से भाजपा के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा से भागकर शादी करने वाले अजितेश कुमार की आज इलादबाद हाईकोर्ट में पिटाई होने की जानकारी सामने आ रही है। अजितेश और साक्षी ने भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की है।

आज इलाहबाद हाईकोर्ट में साक्षी और अजितेश द्वारा सुरक्षा की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को बालिग मानते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

Allahabad High Court gives directions to police for protection of Sakshi & Ajitesh; their lawyer says, "Only Ajitesh was beaten up. It's not known who were these people. But it proves that there is indeed a threat to their life for which they were seeking protection" pic.twitter.com/1ucA2GeIrr

— ANI UP (@ANINewsUP) July 15, 2019