पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में एक पत्रकार को एसएचओ राकेश कुमार के साथ जीआरपी कर्मियों के एक समूह ने कैमरे के सामने जमकर पीटा था। इस समूह को पत्रकार को बार-बार थप्पड़ मारते और पिटते हुए देखा गया जबकि वह उनके साथ बात करने की कोशिश करता दिखा।

बाद में, पत्रकार ने आरोप लगाया कि उस पर अत्याचार किया गया। एएनआई के मुताबिक एक समाचार चैनल से जुड़े पत्रकार ने कहा, 'वे सादे कपड़ों में थे। एक ने मेरे कैमरे को गिरा दिया। जब मैंने उसे उठाया तो उन्होंने मुझे गालियां दीं। मुझे बंद कर दिया गया, निर्वस्त्र किया गया और उन्होंने मेरे मुंह में पेशाब की।'

मंगलवार रात को धीमानपुरा में ट्रेन के पटरी से उतरने के वाकये को कवर करने के दौरान पत्रकार की कथित रूप से पिटाई की गई थी।

#WATCH Shamli: GRP personnel thrash a journalist who was covering the goods train derailment near Dhimanpura tonight. He says, "They were in plain clothes. One hit my camera&it fell down. When I picked it up they hit&abused me. I was locked up, stripped&they urinated in my mouth" pic.twitter.com/nS4hiyFF1G

शामली में पत्रकार को कथित तौर पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) पुलिस स्टेशन में लाया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसे रातभर हिरासत में रखा गया, जबकि बुधवार सुबह उसे रिहा करने का आदेश जारी किया गया।

ट्विटर पर कई वीडियो चल रह हैं, पत्रकार को सलाखों के पीछे से अपनी आपबीती सुनाते हुए देखा जा सकता है जबकि स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) राकेश कुमार बाहर एक कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं और सभी आरोपों को खारिज कर देते हैं।

The News 24 journalist, locked up in the GRP station, can be heard narrating the ordeal. He dubbed the attack as a retaliation for a negative story. Accused inspector/SHO Rakesh Kumar sat on chair and kept confronting other journalists protesting against the incident. pic.twitter.com/dVSPrGKog7

पत्रकार ने थाने पर विरोध कर रहे अपने सहयोगियों को बताया कि रेलवे पुलिस फोर्स पर की गई एक नेगेटिव स्टोरी के कारण उसे टारगेट किया गया।

We have come across a video where a journalist has been beaten up & put up in a lock up. DGP UP OP Singh has ordered for immediate suspension of SHO GRP Shamli Rakesh Kumar & Const. Sanjay Pawar.



Strict punishment shall be accorded to policemen misbehaving with citizens.

— UP POLICE (@Uppolice) 12 June 2019