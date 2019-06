भुवनेश्वर। चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी कई बार जान को जोखिम में डाल देती है। ऐसा ही एक वाकया उड़ीसा के झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर सामने आया है। यहां एक युवक जब चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा तो पैर फिसलने की वजह से वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह पर गिर गया। घटना को देखकर हर कोई सकते में आ गया।

इस घटना का वीडियो सामने आया है, इसमें टी शर्ट पहने युवक एक हाथ से चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अचानक उसका बेलेंस बिगड़ने से वह प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच में गिर गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़े एक अन्य व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश भी की लेकिन युवक ट्रेन को गिरने से नहीं रोक सका। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक ट्रेन के नीचे गिरने के बाद भी युवक की जान बच गई है।

