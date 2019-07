कोलकाता। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है। घटना के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात लगभग 1 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान के लैंडिंग गियर के गेट में एक कर्माचरी फंस गया। इसमें उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कर्मचारी का शव निकाला।

प्रारंभिक रूप से मिल रही जानकारी के अनुसार यह कर्माचारी विमान के लैंडिंग गियर के हायड्रोलिक प्रेशर की वजह से खिंचकर फंस गया था और उसमें उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी टीम के कर्मचारी ने मृतक का शव निकालने की कोशिश की और इसके लिए शव को काटना तक पड़ा।

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि कैसे विमान का हाइड्रोलिक प्रेशर चालू हुआ और मृतक इसकी चपेट में आ गया।

West Bengal: A SpiceJet technician lost his life after he got stuck in main landing gear door while working on an aircraft at Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata, around 1 am today. His body was removed from landing gear with the help of Fire brigade. pic.twitter.com/5jaqqbJTwQ

— ANI (@ANI) 10 July 2019