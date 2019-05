नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले राफेल डील सुर्खियों में रही थी। हालांकि फ्रांस द्वारा तैयार किए गए इस फाइटर प्लेन को आधुनिक तकनीक से लैस माना गया था। अब एक बार फिर भारतीय वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने लड़ाकू विमान राफेल को लेकर बड़ा बयान दिया है। धनोआ ने कहा कि 2002 में जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ तो पाकिस्तान के पास भारत जितनी हवाई क्षमता नहीं थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तकनीक को अपग्रेड किया था। हालांकि भारतीय वायुसेना को राफेल मिलने के बाद एक बार फिर हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान तब नियंत्रण रेखा पर आने से डरेगा।

Air Chief Marshal, BS Dhanoa: In 2002 when operation Parakram happened they (Pakistan) didn't have the capability, after that they upgraded their technology but Rafale comes and changes the balance back to us. pic.twitter.com/FcO837ZV09

— ANI (@ANI) May 27, 2019