कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर 'जय श्री राम' के नाम पर सियासत गरमाती दिखाई दे रही है। इस बार नोबल पुस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया विवादित बयान इसकी वजह बनता दिखाई दे रहा है। कोलकाता की सड़कों पर पिछले दिनों अमर्त्य सेन द्वारा दिए गए बयान के पोस्टर लग गए हैं। हालांकि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इन पोस्टरों को लगाने से मना कर दिया है, बावजूद इसके इस मामले में राजनीति फिर गरमा सकती है।

दरअसल 5 जुलाई को अमर्त्य सेन ने कहा था कि 'मैंने पहले जय श्री राम नहीं सुना। यह अब लोगों को पीटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेरा सोचना है कि इसका बंगाल की संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं है। आजकल कोलकाता में रामनवमी ज्यादा मनाई जाती है। पहले ऐसा कभी नहीं सुना।'

On July 5 Amartya Sen had said, "I haven't heard Jai Shri Ram earlier. It is now used to beat up people. I think it is has no association with Bengali culture. Nowadays, Ram Navami is celebrated more in Kolkata which I haven't heard earlier." https://t.co/mcF0t4hwfi

