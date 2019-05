नई दिल्ली। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त और रक्षा मंत्री की कमान संभालने वाले अरुण जेटली का स्वास्थ्य इन दिनों खराब चल रहा है। यही वजह है कि वे पीएम मोदी की अंतिम कैबिनेट बैठक में भी शामिल नहीं हो सके थे। खराब सेहत के मद्देनजर अब अरुण जेटली ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए नई सरकार में शामिल ना होने की बात कही है।

जेटली ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि 'मैं आपसे औपचारिक रूप से अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं कि मुझे अपने लिए, मेरे उपचार और मेरे स्वास्थ्य के लिए वक्त की जरुरत है। ऐसे में नई सरकार के मंत्रिमंडल का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं।'

Arun Jaitley writes to Prime Minister Narendra Modi-"I am writing to you to formally request you that I should be allowed a reasonable time for myself, my treatment and my health, and, therefore, not be a part of any responsibility, for the present, in the new Government." pic.twitter.com/ZaeYQH5jrG

