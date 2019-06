Arunachal Pradesh: भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान AN-32 लापता, 13 लोग हैं सवार

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना का विमान लापता हो गया है। इस विमान में 13 लोग भी सवार हैं। विमान के उड़ान भरने के बाद आखिरी बाद दो घंटे पहले संपर्क हुआ था। इसके बाद से ही विमान के चालकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का AN-32 विमान दो घंटे से ज्यादा पहले अरुणाचल प्रदेश की मेनचुका एयर फील्ड पर था। इसके बाद से ही विमान के पायलटों से संपर्क नहीं हुआ है। विमान ने जोरहट एयर बेस से दोपहर 12.25 बजे उड़ान भरी थी। विमान चालकों से आखिरी बार 1 बजे संपर्क हुआ था। बताया जा रहा है कि लापता विमान एयरफोर्स का परिवहन विमान था।

IAF AN-32 Aircraft overdue for more than two hours in Menchuka air field of Arunachal Pradesh with 13 persons on board. The aircraft last contacted ground sources at 1 PM today after taking off from Jorhat airbase at 12:25 pm. — ANI (@ANI) June 3, 2019

बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा विमान के लापता होने के बाद उसे खोजने के लिए सुखोई-30 कॉम्बेट एयरक्रॉफ्ट और C-130 स्पेशल ओप्स एयरक्रॉफ्ट को भेजा गया है।

Indian Air Force launches Sukhoi-30 combat aircraft and C-130 Special Ops aircraft on a search mission for locating the IAF AN-32 Aircraft that last contacted ground sources at 1 PM https://t.co/AciubbR92w — ANI (@ANI) June 3, 2019

विमान लापता होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IAF वाइस चीफ, एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से इसे लेकर चर्चा की है। राजनाथ ने कहा कि ' वाइस चीफ भदौरिया द्वारा मुझे एयर क्राफ्ट को खोजने के संबंध में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। मैं विमान में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं।'