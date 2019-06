नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा का सत्र शुरू होते ही एक बार फिर से ट्रिपल तलाक विधेयक सदन में पेश कर दिया। हालांकि, इसे पेश करने के पहले ही इसका जमकर विरोध हुआ लेकिन इस विरोध के बीच इसे सदन में पटल पर रखा गया। इस दौरान विपक्षी नेताओं शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी ने इसका खुलकर विरोध किया।

ओवैसी ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए पूछा कि अगर आदमी को तलाक के मामले में जेल हो जाएगी तो वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा?

ओवैसी ने कहा कि, तीन तलाक बिल असंवैधानिक है। यह संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। हमारे पास पहले से ही घरेलु हिंसा कानून 2005, सीआरपीसी का सेक्शन 125 और मुस्लिम वुमन मेरिज एक्ट है। अगर तीन तलाक कानून बनता है तो महिलाओं के खिलाफ यह और भी ज्यादा अन्याय था।

A Owaisi: If a man gets arrested, how will he give allowance from jail? Govt says if a Muslim man commits this crime the marriage will remain intact&he'll be jailed for 3 yrs if punished by court. He'll be jailed for 3 yrs but marriage will be intact! What law is Mr Modi forming? https://t.co/vVANHqvHu1

ओवैसी ने आगे सवाल किया कि बिल के अनुसार तीन तलाक देने वाले को तीन साल की जेल होगी तो आदमी जेल में से घर कैसे चलाएगा? सरकार का कहना है कि अगर मुस्लिम मर्द यह अपराध करता है तो शादी बनी रहेगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा। अगर वो तीन साल जेल में रहेगा तो फिर शादी कैसे रहेगी? मोदी सरकार यह कैसा कानून बना रही है?

ओवैसी ने इसे नया रूप देते हुए सवाल किया कि यह कैसा कानून है कि अगर हिंदू व्यक्ति तलाक देता है तो उसे 1 साल की जेल होती है लेकिन मुस्लिम को 3 साल की जेल।

Asaduddin Owaisi, AIMIM MP: I would like to ask him what kind of justice is this that if such law is implemented on a non-Muslim man then he goes to jail for 1 year and Muslim man goes to jail for 3 years.

