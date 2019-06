नई दिल्ली। संसद से शुरू हुई 'गटर पॉलिटिक्स' अब संसद के बाहर भी नजर आने लगी है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी द्वारा शाहबानो प्रकरण का जिक्र करने पर भी ओवैसी ने उन पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को शाहबानों याद हैं लेकिन अखलाख और अन्य नहीं।

ओवैसी ने कहा कि 'पीएम को शाह बानो याद है, लेकिन उन्हें तबरेज अंसारी, अखलाक, पेहलु खान याद नहीं हैं। उन्हें अलीमुद्दीन अंसारी के हत्यारों को उनके मंत्री द्वारा हार पहनाना भी याद नहीं होगा। अगर कोई गटर की बात कह रहा है तो क्यों नहीं पीएम मुस्लिमों को आरक्षण दे देते हैं।'

AIMIM MP Asaduddin Owaisi: PM remembers Shah Bano. Didn't he remember Tabrez Ansari, Akhlaq, Pehlu Khan? Didn't he remember that his Minister had garlanded the murderers of Alimuddin Ansari? If someone is making the 'gutter' comment, then why do you not give Muslims reservation? pic.twitter.com/EBrJxemph0

ओवैसी ने कहा कि 'आपकी पार्टी में से कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया है। कौन उन्हें पीछे रख रहा है? यहां शब्दों और विचारधारा में अंतर है। नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद गिराए जाने के लिए दोषी थे। पीएम रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब पीएम मोदी उनकी विचारधारा पर ही काम करना चाहते हैं।'

A Owaisi: No Muslim MP from your party comes. Who is keeping them behind? You. There's a difference b/wtheir words&ideology. Narasimha Rao was responsible for Babri Masjid demolition, despite being PM he couldn't do anything. Now there's PM Modi who wants to work on his ideology.

