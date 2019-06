अंबाला। अंबाला एयरबेस से गुरुवार सुबह उड़े एक जगुआर विमान से पक्षी टकरा गया। इसके बाद विमान की आपात लैंडिग करानी पड़ी है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक जब विमान से पक्षी टकराया तो उसका एक इंजन फेल हो गया, इसके बाद पायलट द्वारा इंजन बंद कर दिया गया। इंजन फेल होने के बाद विमान की पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई।

सूत्रों के अनुसार पायलट द्वारा विमान दोबारा अंबाला एयरबेस पर ही लैंड कराया गया। विमान से कुछ प्रैक्टिस बम भी मिले हैं।

IAF Sources: An IAF Jaguar pilot jettisoned fuel tanks of his aircraft after one of the engines failed after being hit by a bird, pilot managed to land back safely at the Ambala air base. Small practice bombs jettisoned by his aircraft have also been recovered.

