कोलकाता। पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 20 जून को भाटपाड़ा में अज्ञात बदमाशों द्वारा किए गए हमले में दो लोगों की मौत हो गई थी, वहीं तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद शनिवार को भाजपा का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल पहुंचा है। यह डेलीगेशन भाटपाड़ा का दौरा करेगा और घटना की रिपोर्ट तैयार कर गृहमंत्री अमित शाह को सौंपेगा।

इस डेलीगेशन को भाजपा सांसद एसएस अहलूवालिया लीड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 'गृह मंत्री अमित शाह भाटपारा की घटना से बेहद दुखी हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हो रही हैं। हम संबंधित लोगों से बात कर इस घटना की पूरी रिपोर्ट तैयार कर उसे गृहमंत्री को सौंपेंगे।'

Kolkata: 3-member BJP delegation led by BJP MP, SS Ahluwalia to visit Bhatpara today. SS Ahluwalia says, Union Home Min Amit Shah is immensely saddened by violence in Bhatpara. Such incidents are occurring only in WB. We will talk to the concerned persons&submit a report to him." pic.twitter.com/Eq5tO3FRLb

— ANI (@ANI) June 22, 2019