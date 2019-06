कासगंज। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की निगम कर्मियों से मारपीट का मामला होने के कुछ वक्त बाद ही उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी भाजपा विधायक के बेटे की दादागिरी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विधायक डीएस राजपूत के बेटे ने थाने के SHO के साथ बदतमीजी की और उनका ट्रांसफर करवाने की धमकी दी। एसएचओ एसपी सिंह के मुताबिक, दो लोगों द्वारा सड़क पर अव्यवस्था फैलाने पर उन्हें जेल में बंद किया तो एक ने विधायक के बेटे को फोन लगा दिया। विधायक का बेटा आया और मेरे साथ बदतमीजी करते हुए तीन दिन में ट्रांसफर कराने की धमकी दी।

Kasganj: BJP Kasganj MLA DS Rajput’s son allegedly threatened a police officer, today. SP Singh, Station In-charge says, "I had put 2 persons in lock up as they were creating a ruckus on road, 1 of them called the MLA's son, he came & threatened to get me transferred in 3 days" pic.twitter.com/0JuOTX9LpP

