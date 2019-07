बरेली। प्यार पर बंदिशें कम नहीं होती और वो भी खासकर तब जब प्यार और शादी करने वाले दो दिल अलग जाति या धर्म के हों। गुजरात में जहां दलित युवक से शादी करने पर एक युवती के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी वहीं उत्तर प्रदेश में भी एक युवती ने भी ऐसे ही एक दलित युवक से शादी कर ली है और अब अपने जान को खतरा बता रही है।

इस युवती ने प्रयागराज के दलित युवक से चार जुलाई को मंदिर में शादी की थी और अब उसने वीडियो जारी कर कहा है कि वो बरेली के भाजपा विधायक की बेटी है। साक्षी नाम की इस लड़की ने उसके पति अजितेश के साथ वीडियो वायरल कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उधर विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने कहा कि धमकी देने का मामला गलत है। मेरी बेटी बालिग है और उसको अपने विवाह का निर्णय लेने का अधिकार है।

बरेली जिले की बिथरी चैनपुर सीट से विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी ने अनुसूचित जाति के युवक अजितेश कुमार के साथ वैदिक हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। लेकिन यही शादी उसकी जान की दुश्मन बन गई है। साक्षी ने अपने पिता, भाई और उनके मित्र से अपनी और पति के जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

उसने अपने पति के के साथ ही दो वीडियो वायरल कर बरेली के एसपी से भी सुरक्षा मांगी है। कल शाम जारी वीडियो में साक्षी ने साफ कहा कि पापा मुझे शांति से जीने दो। साक्षी ने वायरल वीडियो के माध्यम से अपने पिता से कहा है कि उसे चैन से रहने दिया जाए और वह चैन से राजनीति करें। साक्षी ने यह भी धमकी दी है कि यदि उसकी और पति की हत्या की गई तो वह उन्हें भी फंसा देगी।

जारी दो वीडियो में साक्षी और अजितेश ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक वीडियो में दोनों यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा विधायक के लोग उनके जान के पीछे पड़े हैं। विधायक के एक मित्र राजीव राणा अपने आदमियों के साथ उनके होटल भी पहुंच गया था। वह लोग हम दोनों को कहीं भी जान से मारने के फिराक में हैं।

दूसरे वीडियो में साक्षी अकेली हैं और अपने पिता पप्पू भरतौल, भाई विक्की भरतौल और उनके मित्र राजीव राणा को चेतावनी देते हुए नजर आ रही हैं। उस वीडियो में साक्षी कह रही हैं कि उन्होंने शादी कर ली है और वे खुश हैं। साथ ही वे पिता और भाई को यह नसीहत दे रही हैं कि उनसे और उनके पति से दूर रहें। वह अजितेश के साथ खुश हैं। अगर उनके पति व उनके परिवार को कुछ हुआ तो सभी को जेल भिजवाकर रहेंगी।

डीआईजी का साक्षी व अजितेश को सुरक्षा देने का निर्देश

वीडियो सामने आने के बाद बरेली के डीआईजी राजेश कुमार पाण्डेय ने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि साक्षी और अजितेश को सुरक्षा दी जाए। राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दंपति ने अभी तक यह सूचित नहीं किया है कि उनका पता ठिकाना कहां है। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कहां भेजें।

विधायक राजेश मिश्रा ने तोड़ चुप्पी

बेटी साक्षी के दलित लड़के अजितेश से से शादी करने पर विधायक राजेश मिश्रा ने चुप्पी तोड़ी है। विधायक ने कहा कि जो मीडिया में चल रहा है सब गलत है। बेटी बालिग है। उसको निर्णय लेने का अधिकार है।

मैने तो किसी को धमकी नहीं दी है। इसके साथ ही भाजपा विधायक ने कहा कि हम अपने काम में व्यस्त हैं। अपनी विधानसभा में जनता का काम कर रहा हूं। भाजपा का सदस्यता अभियान चला रह हूँ, मेरी तरफ से किसी को भी कोई खतरा नहीं है।

BJP MLA Rajesh Mishra, Bareilly: My daughter is an adult and has a right to take a decision. She has not been threatened by any member of the family or any person associated with me. pic.twitter.com/tvD6ybwi0n

— ANI UP (@ANINewsUP) 11 July 2019